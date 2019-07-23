Экономика

Микрозаймы под залог жилья запретятПраво.ру 10:23

Банки не хотят выдавать кредиты бывшим клиентам МФО "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из ‑ за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита", – считает Володин (цитата – сайт нижней палаты парламента).
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МФО запретят выдавать гражданам займы под залог жилья

Ведомости13:20

Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

ТАСС07:38

Госдума во II чтении запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилья

РИА Новости08:09

Квартира под защитой

Российская газета09:02

Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры

REGNUM07:32

Законопроект о запрете микрозаймов под залог жилья принят во втором чтении

Интерфакс07:27

Законопроект о запрете МФО выдавать кредиты под залог жилья прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москва07:15
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Происшествия

Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе

Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Общество

Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года

Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

В Минтруде России установили величину прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика

Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана

По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Общество

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой

Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Авто

Volkswagen выпустил миллионный Touareg

С конвейера завода Volkswagen в Братиславе сошел миллионный Touareg; по этому случаю производитель представил специальную версию модели — One million.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Происшествия

Суд продлил арест Абызова на три месяца

«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика

МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе

На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Футбол

Зырянов о «Спартаке»: команда играет непонятно, во что

Непонятно, во что команда играет.
Обновлено в 14:47
Футбол

Ханни попрощался с болельщиками «Спартака»

Полузащитник Софьян Ханни в своем Instagram написал сообщение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 14:15
Происшествия

Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.
Обновлено в 10:35
Технологии

Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей

Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Политика

Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

Обновлено в 10:33
Происшествия

Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех

Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Шоу-бизнес

На хамство лоукостера «Победа» пожаловались Леди Гаге и это сработало

Обновлено в 10:50
Наука

Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза

Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Футбол

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕ

«Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 12:54
Политика

Трамп оценил важность диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность ведения диалога с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено в 12:01
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная Алибасова подаст на него заявление в суд

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