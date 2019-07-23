Экономика
Микрозаймы под залог жилья запретятПраво.ру 10:23
Банки не хотят выдавать кредиты бывшим клиентам МФО "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из ‑ за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита", – считает Володин (цитата – сайт нижней палаты парламента).
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Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено в 12:36
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено в 13:20
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Птуина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Гаджеты
Apple планирует купить у Intel бизнес по производству 5G-модемов
Ранее производители уже вели переговоры о сделке, но они были временно приостановлены, когда Apple достигла соглашения с конкурентом Intel – компанией Qualcomm.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Суд продлил арест Михаилу Абызову на три месяца
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Абызову, Степанову и Фрайденберг меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 25 октября 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 13:43
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Общество
Минсельхоз предложит оформление этикеток вин из российского винограда
Минсельхоз РФ в течение месяца подготовит предложения по поводу того, как можно было бы оформлять этикетки вин, произведенных из российского винограда и виноматериалов, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Обновлено в 07:26
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Ветслужба Ставрополья оформляла просроченную еду для детсадов
Россельхознадзор обратился в правоохранительные органы по факту оформления ветеринарной службой Ставропольского края электронных ветеринарных сопроводительных документов на просроченные продукты питания, которые потом должны были быть направлены в местные детские сады.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Представлены смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
Huawei представила долгожданные смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено в 13:45
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Политика
Трамп заявил, что расследование Мюллера осложнило отношения с Россией
Завершившееся расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера осложнило отношения США и России.
Обновлено в 13:35
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Футбол
Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»
По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне.
Обновлено в 03:00
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Российское посольство подтвердило в Facebook, что на борту вертолета находились россияне.
Обновлено в 11:39
Экономика
Путин поручил проверить схему обратного лизинга автомобилей для физлиц
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и ЦБ проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 05:57
Политика
На этой неделе Лавров встретится с министром иностранных дел Кубы
Сообщается, что состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.
Обновлено в 03:54
Кино
Тайка Вайтити поделился первым трейлером к «Кролику Джоджо»
Стоило кинофестивалю в Торотно объявить программу и анонсировать премьеру новой ленты новозеландца Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», как режиссёр тут же поделился в своём Instagram трейлером и постером грядущего фильма.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Родители ребенка, посаженного на цепь на Кубани, были в разводе
Родители 10-летнего мальчика на Кубани, отец которого посадил его на цепь в сарае, были в разводе, ребенок проживал с отцом по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка на Кубани.
Обновлено в 07:19
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50