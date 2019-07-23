Экономика

Микрозаймы под залог жилья запретятПраво.ру вчера в 10:23

Банки не хотят выдавать кредиты бывшим клиентам МФО "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из ‑ за незначительного по сравнению с её стоимостью микрокредита", – считает Володин (цитата – сайт нижней палаты парламента).
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МФО запретят выдавать гражданам займы под залог жилья

Ведомостивчера в 13:20

Законопроект о запрете МФО выдавать кредиты под залог жилья прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москвавчера в 07:15

Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

ТАССвчера в 07:38

Государственным МФО не запретили выдавать кредиты под залог квартиры

REGNUMвчера в 07:32

Законопроект о запрете микрозаймов под залог жилья принят во втором чтении

Интерфаксвчера в 07:27

Госдума во II чтении запрещает частным МФО выдавать займы под залог жилья

РИА Новостивчера в 08:09

Новые требования к капиталу МКК вступят в силу с 1 июля 2024 г

Финмаркет22 июля в 10:42
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Власти уточнили причину пожара в детском лагере под Хабаровском

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Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
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Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
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Клип Queen «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube

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Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos

Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.
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«Стенограффия» предложила церкви объединиться после истории с Лампасом

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Как сообщили источники, новый корабль будет способен принимать истребители с вертикальным взлетом и посадкой, а также рядом устройств, которые делают его легким авианосцем.
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Дарья Пынзарь организовала шумную вечеринку в честь дня рождения сына

В честь праздника Дарья опубликовала фотографию со всеми членами своей дружной семьи и написала сыну теплые пожелания.
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Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
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В рейтинге самых популярных у жителей России зарубежных сериалов, согласно исследованию, лидирует американский сериал «Игра престолов».
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МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
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Экономика

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Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
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В Москву придет резкое похолодание

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Voyager передал на Землю звуки Нептуна

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