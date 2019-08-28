Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансМикрокредиторы звонят гражданам от имени банков

В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК "Меридиан" (бренд "Живые деньги", состоит в СРО "МиР"). Звонили и гражданам, которые не были клиентами банка, поэтому эксперты предполагают, что имел место "холодный обзвон".
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с чего всё началось

Из МФО гражданам звонят по-банковски

Новая схема недобросовестного привлечения клиентов вышла на рынок Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис.
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