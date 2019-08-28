Новая схема недобросовестного привлечения клиентов вышла на рынок Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис.

с чего всё началось

В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК "Меридиан" (бренд "Живые деньги", состоит в СРО "МиР"). Звонили и гражданам, которые не были клиентами банка, поэтому эксперты предполагают, что имел место "холодный обзвон".

Политика Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

Транспорт Огромные пробки образовались в Сочи из-за массового отъезда туристов Во вторник в соцсети "Вконтакте" пользователи пожаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район.

Политика В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Гаджеты Meizu 16s Pro не порадовал автономностью Meizu 16s Pro получил однокристальную систему Snapdragon 855 Plus, разрешение экрана составит 2232 х 1080 пикселей при диагонали 6,2 дюйма, фронтальная камера будет 20-мегапиксельной, а основная получит 48-мегапиксельный датчик изображения.

Здоровье В Пермском крае врачи скорой готовы объявить голодовку Врачи Губахинской (Пермский край) подстанции скорой медицинской помощи угрожают объявить голодовку.

Общество Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.

Политика В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Политика Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Общество Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК Минобороны РФ увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более чем в три раза — с 15,5 млрд рублей до почти 49,7 млрд, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства, передает РИА Новости.

Армия и оружие Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.

Политика Коломойский запретил критиковать Зеленского Украинский олигарх Игорь Коломойский, которому приписывают тайные связи с президентом Украины, заявил, что Владимира Зеленского «пока нельзя» критиковать.

Происшествия Рэпера Mist подстрелили и ограбили на курорте в Португалии Британский рэпер Mist (настоящее имя Риз Томас Сильвестер) пострадал в ходе вооруженного ограбления в Португалии.

Гаджеты Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Происшествия На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.

Здоровье Актер Александр Семчев похудел на 100 кг Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.