Экономика
Микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты под залог жильяМетагазета вчера в 07:22
Сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму России законопроект, запрещающий выдавать микрофинансовые кредиты под залог недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе Совфеда. «Законопроект внесен в нижнюю палату парламента», — уточнили в пресс-службе.
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Володин и Матвиенко хотят ужесточить требования к деловой репутации микрокредитных компаний
Интерфакс - Россиявчера в 04:36
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