Новая схема недобросовестного привлечения клиентов вышла на рынок Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис.

с чего всё началось

Микрофинансовые организации (МФО) в России начали работать по новой недобросовестной схеме. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, компании по телефону предлагают гражданам от имени банков оформить кредит в офисе.

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