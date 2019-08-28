Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineМикрофинансовые организации стали использовать новую схему обмана

Микрофинансовые организации (МФО) в России начали работать по новой недобросовестной схеме. Чтобы привлечь как можно больше клиентов, компании по телефону предлагают гражданам от имени банков оформить кредит в офисе.
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с чего всё началось

Из МФО гражданам звонят по-банковски

Новая схема недобросовестного привлечения клиентов вышла на рынок Методы социальной инженерии стали использовать не только мошенники, но и микрофинансовые организации. Они звонят гражданам от имени банков и предлагают подойти за кредитом в офис.
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