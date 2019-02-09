Экономика

Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит»Банки.ру вчера в 13:23

Лучшей микрофинансовой компанией 2018 года по версии Банки.ру стал "МигКредит".
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Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит»

Банки.рувчера в 13:23
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В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

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Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН

Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
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Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

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Число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре возросло до 17

В результате конфликта в исправительной колонии №5 в Самаре, по последним данным, госпитализированы 17 человек.
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В Азербайджане заложен новый автомобильный завод

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В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром

Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

Американские ВМС намерены ограничить действия России в Черном море

Называя Москву одним из приоритетных стратегических противников Вашингтона, Ричардсон предложил американцам подумать об обеспечении преимущества США над Россией в Черном море.
Обновлено вчера в 20:23
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Обновлено вчера в 05:00
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Космос

«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна

Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
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Наука

Рыбы впервые прошли «зеркальный тест» на самосознание

Коралловые рыбы впервые прошли "зеркальный тест" и проявили признаки самосознания. Увидев на себе метку в зеркале, особи пытались её снять.
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Общество

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Писатель понимает, что эти товары вряд ли сможет купить среднестатистический россиянин, однако цены на осенних фермерских рынках и ярмарках показались ему вполне доступными.
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Около 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за грозы в Сиднее

Около 28,7 тыс. домов в Сиднее остались без электричества из-за сильной грозы и шквалистого ветра.
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Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете

Обновлено вчера в 13:37
Политика

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Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.
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Рика Кихира победила на чемпионате четырех континентов

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Экономика

Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продукты

Заканчивается процедура согласования законопроекта о рынках, рассказал "Российской газете" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
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США заявили, что не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - так Вашингтон ответил на предложение Москвы американским властям не разрывать ДРСМД и уничтожить размещенные на суше пусковые установки Mk-41, используемые для пусков крылатых ракет "Томагавк".
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МигКредит
Микрофинансовая организация, созданная в феврале 2011 года в Москве. Согласно данным независимого рейтингового агентства «Эксперт РА», компания занимает первое место по размеру действующего кредитного портфеля среди МФО по итогам 2017 года. За 2017 год выдачи займов выросли более чем на 50%, а общий портфель превысил 3,8 млрд рублей.
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