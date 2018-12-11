Энергетика

Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа
РБК
15:29

НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.
РБК15:29

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Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

РБК15:29

«Новатэк» хочет уже в 2024 г использовать круглогодичный ход на Восток по СМП - Михельсон

ПРАЙМ14:47

НОВАТЭК просит ускорить строительство российской перевалки

Коммерсантъ12:41

«Новатэк» попросил правительство помочь ускорить запуск перевалки СПГ в Мурманске

ТАСС13:24
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Энергетика

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 22:39
Энергетика

США приготовились к сохранению текущих цен на нефть в 2019 году

США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).
Обновлено в 22:00
Энергетика

На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено в 21:23
Энергетика

Новак: грузоперевозки углеводородов из Арктики выросли в 2,5 раза

«В 2018 году расчетный объем только исходящего грузопотока углеводородного сырья составит более 15 млн т (рост к 2017 году в 2,5 раза)», — заявил Новак, добавив, что дальнейшее увеличение грузоперевозок обеспечит растущая добыча топлива.
Обновлено в 13:49
Энергетика

«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака

«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено в 13:36
Энергетика

Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке нефтяного газа

В ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождении «Кожасай» в Актюбинской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».
Обновлено в 07:10
Энергетика

Конкуренция заставляет «Газпром» наращивать долги

Из-за проблем с финансами компания вынуждена обращаться за помощью к западным инвесторам, наращивая тем самым долги, по которым не совсем понятно как будет рассчитываться в будущем, продолжил эксперт.
Обновлено в 05:32
Энергетика

В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе

В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ

Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 08:43
Энергетика

Казахстан намерен на полгода ввести запрет на вывоз дизтоплива

Казахстан планирует в декабре ввести запрет на экспорт дизельного топлива из страны на шесть месяцев, заявил журналистам глава казахстанского Минэнерго Канат Бозумбаев.
Обновлено в 13:43
Энергетика

За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28%

За отчетный период объем казахстанского экспорта вырос на 28,2%, до $39,1 млрд. Импорт увеличился на 10,8%, до $20,8 млрд.
Обновлено в 01:36
Энергетика

Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика

Petrobras перестает заниматься удобрениями

Цели Petrobras были скорректированы в соответствии с направленностью по различным бизнес-сегментам, принимая во внимание переход к низкоуглеродной экономике и риски, связанные с географической концентрацией и аграрно-сырьевыми товарами.
Обновлено в 08:00
Энергетика

В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек

В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .
Обновлено вчера в 23:23
Энергетика

Цены на бензин в США падают каждый день

В течении последних трёх месяцев стоимость бензина в США неуклонно идёт вниз. За это время стоимость бензина снизилась на 40 центов.
Обновлено в 09:46
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Сабетта
Посёлок в России
Вахтовый посёлок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, расположен на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря.
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