НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.

Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

Энергетика Энергетика Цена европейского газа для Украины установила рекорд В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Энергетика Энергетика США приготовились к сохранению текущих цен на нефть в 2019 году США ожидают в 2019 году баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+, следует из отчета Управления энергетической информации США (EIA).

Энергетика Энергетика На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.

Энергетика Энергетика Новак: грузоперевозки углеводородов из Арктики выросли в 2,5 раза «В 2018 году расчетный объем только исходящего грузопотока углеводородного сырья составит более 15 млн т (рост к 2017 году в 2,5 раза)», — заявил Новак, добавив, что дальнейшее увеличение грузоперевозок обеспечит растущая добыча топлива.

Энергетика Энергетика «Газпром» планирует выйти на рынок Ирака «Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.

Энергетика Энергетика Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке нефтяного газа В ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил завод по утилизации и переработке попутного нефтяного газа на месторождении «Кожасай» в Актюбинской области, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ».

Энергетика Энергетика Конкуренция заставляет «Газпром» наращивать долги Из-за проблем с финансами компания вынуждена обращаться за помощью к западным инвесторам, наращивая тем самым долги, по которым не совсем понятно как будет рассчитываться в будущем, продолжил эксперт.

Энергетика Энергетика В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.

Энергетика Энергетика Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Энергетика Энергетика Казахстан намерен на полгода ввести запрет на вывоз дизтоплива Казахстан планирует в декабре ввести запрет на экспорт дизельного топлива из страны на шесть месяцев, заявил журналистам глава казахстанского Минэнерго Канат Бозумбаев.

Энергетика Энергетика За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28% За отчетный период объем казахстанского экспорта вырос на 28,2%, до $39,1 млрд. Импорт увеличился на 10,8%, до $20,8 млрд.

Энергетика Энергетика Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.

Энергетика Энергетика Petrobras перестает заниматься удобрениями Цели Petrobras были скорректированы в соответствии с направленностью по различным бизнес-сегментам, принимая во внимание переход к низкоуглеродной экономике и риски, связанные с географической концентрацией и аграрно-сырьевыми товарами.

Энергетика Энергетика В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .