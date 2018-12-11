НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров.

Энергетика Энергетика Цена европейского газа для Украины установила рекорд В ноябре средняя цена 1 тысячи кубометров импортного природного газа, который закупала Украина, составила 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара.

Энергетика Энергетика Минэнерго расписало план снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ Министерство энергетики России расписало график сокращения добычи нефти и газового конденсата на первую половину следующего года, как то предусматривают обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Энергетика Энергетика Казахстан намерен запретить экспорт дизельного топлива Казахстан хочет запретить экспорт дизельного топлива.

Энергетика Энергетика Производство нефтепродуктов в Казахстане выросло на 9,3% «Объем производства авиатоплива, дизельного топлива, мазута и бензина составил 10,6 млн тонн, показав рост на 9,3% к аналогичному периоду 2017 года и на 3,9% к плану на 11 месяцев 2018 года», — отметил он.

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Энергетика Энергетика Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка» В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.

Энергетика Энергетика На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.

Энергетика Энергетика В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.

Энергетика Энергетика Конкуренция заставляет «Газпром» наращивать долги Из-за проблем с финансами компания вынуждена обращаться за помощью к западным инвесторам, наращивая тем самым долги, по которым не совсем понятно как будет рассчитываться в будущем, продолжил эксперт.

Энергетика Энергетика Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.

Энергетика Энергетика Запасы нефти в США могут оказаться намного больше, чем принято считать На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о том, что объем добычи нефти в стране достиг нового рекордного значения в 11.7 млн б / д. Главную лепту в это внес Пермский бассейн, то есть регион, где добывается больше всего черного золота, и где добыча растет самыми быстрыми темпами.

Энергетика Энергетика Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Энергетика Энергетика В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан «Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.