Экономика
Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Леонид МихельсонВести.Ru 08:40
Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон. В общем рейтинге богатейших людей планеты он занял 32-е место с состоянием в 24 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить542
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Происшествия
Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу
По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.
Обновлено в 20:18
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Политика
США пригрозили санкциями партнерам Венесуэлы
США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.
Обновлено в 16:54
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Политика
Украинский посол заявил, что его страна «стояла у истоков Европы»
Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что Крым с древних времен был частью Украины, а сама страна «стояла у истоков Европы».
Обновлено в 19:58
Происшествия
Москвичи несут цветы к могиле Иосифа Сталина
Граждане несут к его могиле цветы, некоторые пришли с флагами СССР и портретами вождя.
Обновлено в 03:33
Политика
В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко полагает, что Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу.
Обновлено в 20:30
Общество
В ООН оценили «черный» рынок человеческих органов
Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год, такие данные Управления ООН по наркотикам и преступности озвучены на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями, сообщает издание Prensa Latina.
Обновлено в 17:56
Спорт
Биатлонистка Васильева может подать апелляцию до 14 марта
Российская биатлонистка Маргарита Васильева, ранее пропустившая третий допинг-тест за последние 12 месяцев, может обжаловать решение о признании ее виновной в уклонении от встречи с допинг-офицерами до 14 марта.
Обновлено в 17:19
Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Происшествия
СК попросили возбудить новое дело после крушения под Сочи Ту-154
Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Игорь Трунов считает, что в отношении сотрудников аэропорта, занимавшихся дозаправкой Ту-154, необходимо возбудить дело о халатности.
Обновлено в 06:28
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире
Французская компания Bugatti представила модель La Voiture Noire, ставшую самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 04:13
Политика
Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров
Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Пакистан перехватил индийскую подлодку
Целью индийских летчиков стал лагерь террористов. В ответ на атаку по своей земле Пакистан сбил два самолета BBC Индии.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Сотрудница почты вскрыла порядка 100 чужих посылок в Чите
Работница почты уже признала свою вину, сейчас её отстранили от исполнения обязанностей, а вскоре уволят.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Божена Рынска снова попала в больницу
Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Экономика
В России нашли пенсионерку-миллиардершу
Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54
Общество
В США умер один из создателей электронного калькулятора
В США скончался один из создателей электронного калькулятора Джерри Мэрриман, который ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено в 19:28
Здоровье
Редкие заболевания просят тонкой настройки законодательства
Редкие заболевания просят тонкой настройки законодательства Расширение программы «Семь нозологий» перенесло часть тягот по финансированию лечения редких (орфанных) заболеваний на федеральный бюджет.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз
Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Общество
Детсад в Гамбурге попросил родителей не наряжать детей индейцами
Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге разослало письма родителям воспитанников, в которых просило не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, сообщает газета Bild.
Обновлено в 19:50
Общество
В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток
Обновлено в 06:38
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Политика
Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО
Арестованного на Украине руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинского этапируют из херсонского СИЗО в киевское.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне
Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", аэропорта "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает во вторник Sky News.
Обновлено в 11:59