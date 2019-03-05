Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии ForbesКоммерсантъ 08:17
Самым состоятельным человеком России по версии журнала Forbes оказался основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016–2017 годах.
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Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Авто
Представлен самый дорогой автомобиль в мире
Французская автомобильная компания Bugatti на Женевском автосалоне представила самый дорогой автомобиль в мире, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их
США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.
Обновлено в 11:15
Политика
На Украине выпустили сгущёнку с портретами жён Бандеры и Шухевича
К Международному женскому дню на Черниговщине выпустили партию сгущенного молока с портретами жен известных деятелей на банках.
Обновлено в 10:13
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе «Гексорала» с участием Киркорова
Антимонопольная служба передала компании предписание о прекращении нарушения закона, а материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли США на Универсиаде
Обновлено в 09:57
Политика
В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах
Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Авто
Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России
Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Политика
Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Транспорт
Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей
Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Общество
Доренко назвал Сталина позором и потребовал убрать его могилу с Красной площади
В годовщину смерти Сталина 5 марта могила бывшего генерального секретаря оказалась усыпана цветами и венками.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Обновлено в 04:57
Авто
В Женеве дебютировали автомобили Aurus
Две модели класса люкс Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600, построенные на единой платформе модульной платформе, сегодня, 5 марта, были представлены в Женеве.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу
По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Происшествия
На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес
В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Испанский суд объяснил запрет на вывоз тела Малашенко из страны
Суд разрешит перевезти тело основателя НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти, сообщили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»
Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Футбол
Лев решил больше не вызывать в сборную трех игроков «Баварии»
Немецкий футбольный союз сообщил, что главный тренер сборной Йоахим Лев больше не планирует вызывать трех игроков «Баварии».
Обновлено в 11:21
Экономика
Акции Raiffeisen Bank упали на фоне обвинений в отмывании денег
Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с предполагаемым отмыванием денег.
Обновлено в 06:27
Хоккей
Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Суд заочно арестовал гендиректора компании, строившей «Самара Арену»
Бабушкинский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении подмосковного бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвиняют в невыплате 33 миллионов рублей сотрудникам предприятия, принимавшего участия в строительстве "Самара Арены", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:35
Политика
Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными
По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира
Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Политика
Представителя российского МИД не пустили в Чехию
Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57