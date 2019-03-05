Экономика
Восемь россиян вошли в сотню самых богатых людей мира по версии ForbesРИА Новости 08:10
Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes. Лидером среди них стал Леонид Михельсон, в 2018-м уступивший первое место Владимиру Лисину, сообщило издание.
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Армия и оружие
США захотели усилиться в Европе для противостояния России
Генерал заявил, что недоволен боеготовностью ОВС: им в первую очередь не хватает разведданных в свете «модернизации и агрессивной силовой позиции России».
Обновлено в 12:24
Происшествия
В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы
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Обновлено в 12:24
Происшествия
Под Владимиром произошел пожар на заводе, семь человек пострадали
Семь человек пострадали при пожаре на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.
Обновлено в 12:13
Транспорт
Минтранс оценил транспортную безопасность Крымского моста
Перенос срока завершения строительства стационарного инспекционного досмотрового пункта на подходах к Крымском мосту не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной его части, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 14:03
Политика
В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах
Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Общество
Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски
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Политика
Посол США призвала уволить украинского чиновника
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Обновлено в 13:18
Происшествия
Почти сто тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии
В Новороссийске без электричества остались 90 500 жителей.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз
Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш
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Bugatti выпустил самый дорогой автомобиль в мире
Французский автоконцерн Bugatti выпустил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 12:36
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Здоровье
В России из продажи изымут препарат «Эриспирус»
С рынка лекарство уйдет во всех доступных ныне формах: запретят продажу таблеток в пленочной оболочке и сироп.
Обновлено в 09:57
Хоккей
«Йокерит» победил «Динамо» и сократил отставание в серии
"Йокерит" на своем льду в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина обыграл московское "Динамо" (2:1) и сократил отставание в серии 2-3.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Кино
Майкл Джексон называл фиктивными свои отношения с женщинами
Герой документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак рассказал, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивными, так как они нужны были только «для отвода глаз».
Обновлено в 01:19
Политика
Макаревич высказался о «вони, поднятой вокруг Жванецкого»
"Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и [актера] Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", - отметил музыкант в своем Facebook.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Летевший из Мурманска в Петербург самолет изменил курс
Обновлено в 13:09
Кино
Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов»
Телеканал HBO разместил на своем YouTube-канале первый трейлер последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 14:17
Хоккей
Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Экономика
В России нашли пенсионерку-миллиардершу
Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве
Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Десантные катера Росгвардии начали охранять Крымский мост
«Передача катеров морскому отряду войск Национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева», — рассказали представители пресс-службы.
Обновлено в 08:49
Общество
Хостелы в жилых домах решили запретить
Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Реал» — «Аякс»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и амстердамского «Аякса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:58
Игры
В Dota 2 вышел новый герой Mars
В Dota 2 добавили нового персонажа — Mars. Об этом Valve объявила в блоге игры. Ознакомиться с обликом и способностями можно здесь.
Обновлено в 13:39