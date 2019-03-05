Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии ForbesКоммерсантъ вчера в 08:17

Самым состоятельным человеком России по версии журнала Forbes оказался основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016–2017 годах.
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Калькулятор Forbes: сколько нефти, яхт и футбольных клубов могут купить российские миллиардеры

Forbes06:00

Рейтинг богатейших россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

Известиявчера в 23:47

Forbes назвал нового лидера списка богатейших россиян

РБКвчера в 08:17

Рейтинг богатейших россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

РИА Новостивчера в 12:26

Самые богатые россияне

Коммерсантъвчера в 09:24

Россияне в списке миллиардеров Forbes

ТАССвчера в 13:10

В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

Ведомостивчера в 07:31
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:29, Ашберн
Политика

Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Общество

Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запрещающий работу хостелов и гостиниц в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Нападение на мать и брата блогера Юрия Дудя вылилось в уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мать и брата спортивного обозревателя и блогера Юрия Дудя.
Обновлено в 06:20
Политика

Путин рассказал о планах иностранных разведок в России

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что зарубежные спецслужбы стараются нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, этому необходимо противодействовать.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Военные корабли Турции зашли в Новороссийск

"Деловой заход турецких кораблей продлится до 8 марта", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Обновлено в 06:54
Происшествия

При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали

В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей

Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.
Обновлено в 07:06
Общество

Госдума отказалась вводить наследование пенсий

Госдума отклонила законопроект фракции "Справедливая Россия" о праве россиян получать страховые пенсии по наследству.
Обновлено в 06:50
Космос

В Нижегородской области построят первый в России частный космодром

Обновлено в 03:54
Экономика

Правительство утвердило правила маркировки табачной продукции

С 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, с 1 июля 2020 года - на упаковки прочих видов табачной продукции, говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 06:29
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечить гомосексуалистов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) назвала частным мнением свои заявления о гомосексуалистах и распространении ВИЧ, озвученные на Первом канале.
Обновлено в 06:12
Политика

Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Общество

Владимирская чиновница оправдалась за слова о питании школьников

Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая ранее возложила ответственность за питание школьников на их родителей, объяснила свои слова "оговоркой".
Обновлено в 06:50
Происшествия

«Уральские авиалинии» опровергли данные о заклинившей двери самолета

Обновлено в 06:53
Происшествия

ЕСПЧ присудил бывшему губернатору Хорошавину €5100

ЕСПЧ присудил выплатить Хорошавину €5100.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином

Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию

Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 03:35
Политика

Медведев приехал на переговоры в Люксембург

Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Суд снова продлил арест главе карельского «Мемориала»

Обновлено в 07:20
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Обновлено в 02:14
Экономика

Число состоятельных людей в России вырастет на четверть к 2023 году

Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Суд оставил Александра Емельяненко под арестом

"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
Обновлено в 06:12
Общество

Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Авто

Новая Hyundai Sonata превратилась в купе

Hyundai Sonata формально сохранила тип кузова "седан", хотя в компании теперь предпочитают именовать ее "четырехдверным купе".
Обновлено в 05:23
Политика

Правительство Украины объявило конкурс на должность главы «Нафтогаза»

В ходе заседания члены украинского правительства приняли решение объявить открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза».
Обновлено в 07:02
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с минивэном погибли шесть человек

По данным ГУ МЧС региона, в результате ДТП четыре человека погибли на месте, а еще двое скончались по пути в больницу.
Обновлено в 01:56
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
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