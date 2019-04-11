Футбол
Михельсон возглавил попечительский совет РФСМатч ТВ 07:03
Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон назначен главой попечительского совета Российского футбольного союза (РФС). Данное решение было принято на заседании исполнительного комитета РФС, которое проходит 11 апреля в Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Политика
В Судане начался военный переворот
Обновлено в 02:00
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о «выкручивании рук»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Россия «обнаглела» и «выкручивает руки».
Обновлено в 07:34
Общество
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Эквадор отказал Ассанжу в убежище
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти приняли решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище.
Обновлено в 05:38
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева исправила свой голос слабительным
Обновлено в 08:34
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Наука
Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии
Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Самолет не смог приземлиться в Петрозаводске из-за собаки
Самолет Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Москва — Петрозаводск, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту столицы Карелии из-за собаки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу.
Обновлено в 11:09
Финансы
Нерезиденты в марте купили более 40% размещенных ОФЗ
Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Экономика
Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Политика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Политика
Россельхознадзор: Белоруссия поставляет в РФ санкционные фрукты
В пресс-службе ведомства отметили, что в 2018–2019 годах систематически выявлялись поставки санкционной продукции под видом белорусской, которая сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в республике.
Обновлено в 09:41
Общество
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Кино
«Современник» назвал место похорон артиста Геннадия Фролова
Отмечается, что родственники артиста приняли решение не проводить гражданскую панихиду в театре. О смерти Фролова стало известно 10 апреля.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе армии Хафтара по военной базе в Триполи
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе правительства нацсогласия (ПНА) на северо-востоке столицы Ливии Триполи, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 11:33