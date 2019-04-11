Футбол

Михельсон станет председателем попечительского совета РФСРИА Новости 08:26

Председатель правления ПАО "Новатэк" и председатель совета директоров холдинга "Сибур" Леонид Михельсон займет должность председателя попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), сообщил президент РФС Александр Дюков.
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Глава «Новатэк» Михельсон стал председателем попечительского совета РФС

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Леонид Михельсон возглавит попечительский совет РФС

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Александр Дюков: «Председателем попечительского совета должен стать Леонид Мехельсон»

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Самый богатый бизнесмен России возглавил попечительский совет РФС

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Дюков: «Попечительский совет позволит привлечь в РФС власти и бизнес»

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РФС и «Новатэк» планируют подписать новый договор о сотрудничестве на следующей неделе

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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
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Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

В Совфеде отреагировали на резолюцию ПАСЕ

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов прокомментировал резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Общество

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Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
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Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
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Умер миллиардер Владислав Тетюхин

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ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

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Риски, с которыми турецкие власти столкнутся, если не откажутся от покупки у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, перечислил госдеп США.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив

Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
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Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика

Вучич исключил возможность вступления Сербии в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не собирается вступать в НАТО.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа

Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 16:00
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Общество

Зарплаты стали недостойными. Почему наша бедность — основа государственного строя

Отвечая на вопросы специалистов Финансового университета при правительстве РФ, россияне поделились своими представлениями о достойной зарплате.
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Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
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Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter

Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
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Помощника скончавшегося депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ в четверг, спустя несколько дней после смерти Ковалева.
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено в 17:07
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Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
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Законопроект «о суверенном интернете» принят во втором чтении

Речь в документе идет о создании дополнительных условий для стабильной работы отечественного сегмента интернета в условиях попыток оказать какое-то воздействие на сеть извне Российской Федерации, уточнил председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
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Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
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Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в I квартале на 4%

В I квартале 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 4% — с 5815 до 5560 рублей.
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Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обобщение

Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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