Футбол
Михельсон станет председателем попечительского совета РФСРИА Новости 08:26
Председатель правления ПАО "Новатэк" и председатель совета директоров холдинга "Сибур" Леонид Михельсон займет должность председателя попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), сообщил президент РФС Александр Дюков.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Зенит» интересуется игроком ЦСКА Николой Влашичем
Обновлено в 11:16
Происшествия
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом
Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Экономика
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Мэром Таллина избран русскоговорящий кореец Михаил Кылварт
Мэром столицы Эстонии на заседании Таллинского городского собрания на безальтернативной основе был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 10:37
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»
Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Обновлено в 12:09
Политика
Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти
Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится вновь прибегнуть к испытанному средству давления на РФ, объявив о намерении ограничить транзит российской нефти в Европу из-за «ремонтов» трубопроводов.
Обновлено в 14:05
Политика
Почему Литва отозвала посла из России
Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.
Обновлено в 13:45
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Хоккей
Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
За выход в финал женского чемпионата мира 2019 российские девушки 13 апреля поспорят с командой США, обыгравшей в 1/4 финала Японию (4:0).
Обновлено в 13:35
Авто
Роскошный кроссовер Baojun RS-5 по цене Lada Vesta поступил в продажу
Сегодня совместный бренд General Motors и SIAC объявил старт продаж нового роскошного кроссовера Baojun RS-5.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В петербургском аквапарке в душевой обрушился навесной потолок
Инцидент произошел в женской душевой аквапарка, сообщает "Мэш на Мойке". Конструкция обрушилась на площади два квадратных метра.
Обновлено в 13:19
Авто
В сеть выложили первые фото салона кроссовера Aston Martin DBX
Команда британского бренда Aston Martin находится на гоночной трассе Нюрбургринг, чтобы тестировать прототип первого в истории компании кроссовера.
Обновлено в 07:36
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В Москве откроют классы по киберспорту
В Москве появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов.
Обновлено в 11:58
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Украинские военные расстреляли журналиста в Донбассе
Обновлено в 12:53
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Политика
Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона, в США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.
Обновлено в 10:17
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Общество
В Японии появилась железнодорожная станция без входа и выхода
Платформа находится на мосту и работает только как смотровая площадка На юге Японии открылась железнодорожная станция, не имеющая входа и выхода и работающая исключительно как смотровая площадка, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16