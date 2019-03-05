Экономика

Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином по версии ForbesГазета.Ru 11:11

Самым богатым нашим соотечественником стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Американский журнал Forbes опубликовал во вторник, 5 марта, свой традиционный рейтинг богатейших людей планеты. Для попадания в этот список необходимо обладать состоянием свыше $1 млрд.
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В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку

Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий».
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В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
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Шесть человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края.
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Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
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Общий объём сбережений российских граждан по итогам 2018 года достиг 33,6 трлн рублей.
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Эксперты сообщили о «быстром восстановлении» ракетного полигона КНДР

КНДР проводит «быстрое восстановление» ракетного полигона Сохэ, на котором ранее проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон.
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«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.
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Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»

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На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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