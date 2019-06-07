Экономика
Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»РБК 14:49
НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в «Арктик СПГ-2», снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. У компании нет необходимости продавать долю для привлечения финансирования, уточнил он.
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«Новатэк» подписал с китайскими CNPC и CNOOC договоры о продаже 20% «Арктик СПГ-2»
Rambler News Service05:49
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:41, Ашберн
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