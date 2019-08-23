Никита Михалков перенес две операции на бедре и заявил, что будет учиться ходить заново, напоминает портал «Дни.ру». "Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму", — приводит телеканал 360 слова Михалкова Никита Михалков — народный артист РСФСР, актер и режиссер.

с чего всё началось

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

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