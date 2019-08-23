Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операцийRT на русском 14:14
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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с чего всё началось
Никита Михалков перенес две операции на бедре и заявил, что будет учиться ходить заново, напоминает портал «Дни.ру». "Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму", — приводит телеканал 360 слова Михалкова Никита Михалков — народный артист РСФСР, актер и режиссер.URA.Ru09:07
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Футбол
Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей
20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
Обновлено в 12:01
Культура
В Крым с культурной миссией приедет делегация из Италии
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил возраст на 34 года ради пенсии
Замглавы села в Левашинском районе Дагестана на 34 года завысил собственный возраст, чтобы незаконно получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено в 12:44
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Футбол
Круговой встретился с Семаком
Защитник «Зенита» Данил Круговой встретился с главным тренером питерского клуба Сергеем Семаком.
Обновлено в 14:07
Политика
СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины
Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:45
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Хоккей
НХЛ сделала заявление по дисквалификации Кузнецова
Национальная хоккейная лига отреагировала на ситуацию с дисквалификацией нападающего «Вашингтона» Евгений Кузнецова.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва
Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре
В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Черноморцы провели учения по очистке воды на Донузлаве
Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота РФ провели учения по очистке воды в озере Донузлав.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
Обновлено в 13:52
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Политика
В Калужской области раскрыта ячейка экстремистов
В Калужской области раскрыта деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, которые занимались сбором средств для запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 07:04
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Спорт
Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42