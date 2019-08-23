Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.

Политика Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Общество В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».

Политика Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.

Здоровье Медики назвали шесть опасных для здоровья привычек после еды Оказывается, принцип "поели - можно и поспать" может вести к нарушениям здоровья. Засыпать сразу после обеда вредно, утверждают медики.

Авто В московском каршеринге появились ретро-автомобили Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.

Происшествия Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Политика Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума» Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика В комиссию ГД поступили новые данные о вмешательствах в дела РФ извне Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ получили новые документы и данные, которые указывают на действия иностранных СМИ и представителей государств, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Космос Китайцы собрали пилотируемый космический корабль нового поколения Китайские инженеры собрали первый летный образец перспективного пилотируемого частично многоразового космического корабля, который будет использоваться для доставки космонавтов на будущую орбитальную станцию.

Единоборства Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье В главном бое встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

Политика Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.