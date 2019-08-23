Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операцийRT на русском 14:14
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Выяснилось, что врачи, проводившие операцию попросту сбежали прямо во время родов.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
Обновлено в 15:28
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Музыка
На Красной площади открылся фестиваль «Спасская башня»
Обновлено в 15:45
Здоровье
Медики назвали шесть опасных для здоровья привычек после еды
Оказывается, принцип "поели - можно и поспать" может вести к нарушениям здоровья. Засыпать сразу после обеда вредно, утверждают медики.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Лилль» объявил о трансфере Саншеша из «Баварии»
Обновлено в 16:14
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Автопарк "Яндекс.Драйва" пополнили два настоящих раритетных авто - оригинальные Ford Mustang. Они будут доступны с 17:00 сегодняшнего дня.
Обновлено в 08:19
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Обновлено в 15:13
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Футбол
Президент «Милана»: «Мы — мировой бренд, а „Ювентус“ — итальянский»
Президент «Милана» Паоло Скарони считает, что сравнивать «россонери» с «Ювентусом» не имеет смысла.
Обновлено в 15:22
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
В комиссию ГД поступили новые данные о вмешательствах в дела РФ извне
Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ получили новые документы и данные, которые указывают на действия иностранных СМИ и представителей государств, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.
Обновлено в 07:34
Космос
Китайцы собрали пилотируемый космический корабль нового поколения
Китайские инженеры собрали первый летный образец перспективного пилотируемого частично многоразового космического корабля, который будет использоваться для доставки космонавтов на будущую орбитальную станцию.
Обновлено вчера в 07:08
Единоборства
Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье
В главном бое встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.
Обновлено в 15:29
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59