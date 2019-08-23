Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операцийGazeta.SPb 17:28
Режиссер пришел на красную дорожку с костылями. Михалков рассказал Ura.ru 23 августа, что у него треснула кость, а при замене бедренного сустава в организм попала инфекция. Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
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с чего всё началось
Никита Михалков перенес две операции на бедре и заявил, что будет учиться ходить заново, напоминает портал «Дни.ру». "Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму", — приводит телеканал 360 слова Михалкова Никита Михалков — народный артист РСФСР, актер и режиссер.URA.Ru09:07
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