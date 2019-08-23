Культура
Представитель Михалкова сообщила о перенесенной режиссером операцииРБК 10:45
Режиссер Никита Михалков перенес несколько операций на суставе, рассказала РБК его пресс-секретарь. «Сейчас он чувствует себя нормально, восстанавливается», — сообщила представитель режиссера. По ее словам, он планирует начать съемки фильма «Шоколадный револьвер» в конце декабря — середине января.
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с чего всё началось
Никита Михалков перенес две операции на бедре и заявил, что будет учиться ходить заново, напоминает портал «Дни.ру». "Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму", — приводит телеканал 360 слова Михалкова Никита Михалков — народный артист РСФСР, актер и режиссер.URA.Ru09:07
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