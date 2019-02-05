Общество

Михалков раскритиковал шутку Comedy Woman о генерале КарбышевеREGNUM вчера в 23:54

Резкой критике подверг номер юмористов из Comedy Woman о генерале Дмитрии Карбышеве Никита Михалков 1 февраля в своей авторской программе «Бесогон» в YouTube. Михалков назвал участниц передачи «овцами» и сказал, что они не понимают тех мучений, которые перенес советский генерал в фашистском плену.
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Никита Михалков
Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое — на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?
— Никита Михалков, кинорежиссёрРИА Новости вчера в 17:22
с чего всё началось
Режиссер Никита Михалков в очередном выпуске
 своей программы "Бесогон" нелестно отозвался о бывших квнщицах, участниках комедийного шоу Comedy Woman.
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