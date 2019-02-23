Общество

Михалков назвал участниц Comedy Woman «овцами»Рамблер 19 февраля в 19:03

Режиссер Никита Михалков назвал участниц юмористического шоу Comedy Woman «овцами», пишет «МК». В очередном выпуске своей программы «Бесогон» Михалков рассуждал об интеллектуальной элите.
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Представитель защитила шутившую про концлагерь экс-участницу Comedy Woman

Газета.Ru23 февраля в 12:56

Пиарщица Сomedy Woman объяснилась за шутку, в которой оправдан фашизм

URA.Ru23 февраля в 11:28

Пиарщица Медведевой «оправдалась» за шутку про Карбышева: тепло было

Московский Комсомолец23 февраля в 11:32

Представитель юмористки Медведевой усугубила «шутку» про Карбышева

Взгляд.ру23 февраля в 12:24

Пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдалась» за ее шутку про Карбышева

РИА Новости23 февраля в 11:07

Пиарщица Медведевой из Comedy Woman оправдала шутку про Карбышева: Его в +2 выводили

РЕН ТВ23 февраля в 09:38

Пиарщица экс-участницы Comedy Woman оправдалась за шутку о Карбышеве

Говорит Москва23 февраля в 10:58
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Происшествия

Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

На Украине задержали экс-главу Генштаба

Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Общество

Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Директор московской школы попала в больницу после избиения

Директор московской школы №2109 Любовь Егорова, пострадавшая в конфликте с братом своей сотрудницы, госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования.
Обновлено в 07:58
Политика

Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви

Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы

В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.
Обновлено в 05:50
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Экономика

РЭО разработает методику расчета тарифа на вывоз мусора

Интегратор реформы мусорной отрасли "Российский экологический оператор" разработает для регионов методику по расчету нормативов накопления мусора и тарифа для населения, чтобы они были справедливыми, понятными и эффективными.
Обновлено в 07:34
Экономика

Минпромторг возобновит программу «Первый автомобиль»

Обновлено в 08:09
Экономика

Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе

Обновлено в 03:45
Единоборства

Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отвесил пощечину молодому человеку на мастер-классе.
Обновлено вчера в 07:43
Футбол

Миллер представил «Зениту» новых руководителей

Обновлено в 07:47
Политика

ЕС продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Белоруссии

ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Белоруссии, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 07:35
Политика

Правительство РФ передало «Массандру» в собственность Крыму

Напомним, что в управделами президента России "Массандра" была передана Советом министров Крыма осенью 2014 года.
Обновлено в 08:12
Общество

Петербургские власти поздравили блокадницу с 850-летием

Пожилая жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга получила от муниципальных депутатов открытку, где ее поздравили с "850-м юбилеем", передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 07:43
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину - из квартиры.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте у Федосеевой‐Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов опроверг информацию об инфаркте у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн

В Минобороны РФ рассказали, что Россия безвозмездно поставила в Таджикистан очередную партию продукции военного назначения на сумму $9 млн (603 млн рублей).
Обновлено в 07:34
Политика

Партия социалистов победила на выборах в Молдавии

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Новейший украинский вездеход сломался в ходе военных учений

Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО.
Обновлено в 07:43
Экономика

Путин поручил ЦБ и кабмину решить вопрос снижения комиссий за переводы

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить меры по снижению комиссий за безналичные денежные переводы.
Обновлено в 07:36
Спорт

Погорилая хочет видеть на чемпионате мира Константинову

Бронзовый призер чемпионата мира–2016 по фигурному катанию Анна Погорилая рассказала, кого стоит включить в заявку на чемпионат мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

В Кремле отреагировали на сюжет о целях «Цирконов» на территории США

Позднее в итоговой информационной программе «Вести недели», которая вышла 24 февраля на телеканале «Россия 1», были названы возможные цели для российских ракет «Циркон» на территории США в случае угрозы для России.
Обновлено в 05:50
Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

Обновлено в 04:03
Происшествия

СМИ: Агент ГРУ Сергеев жил в том же отеле, где находится офис отравленного Гебрева

Агент ГРУ Денис Сергеев (псевдоним Сергей Федотов), причастный к отравлению "Новичком" болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева, жил в Софии в той самой гостинице "Победа", где находится и офис пострадавшего.
Обновлено в 07:26
Культура

Актер и певец Билли Портер пришел в платье на церемонию «Оскар»

В Соединенных Штатах состоялась церемония вручения премии «Оскар»: актер и певец Билли Портер посетил мероприятие в пышном платье.
Обновлено в 01:21
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Карбышев Дмитрий Михайлович
Российский военный деятель
Российский и советский фортификатор, крупнейший отечественный учёный-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук, профессор Военной академии Генерального штаба РККА. Герой Советского Союза.
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Comedy Woman
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Интеллектуально-юмористический Женский BARдель - удивительное место, в котором можно послушать женщину и получить от этого удовольствие.
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