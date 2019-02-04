Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy WomanИзвестия вчера в 15:33

Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое — на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?

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