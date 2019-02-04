Михалков назвал овцами участниц Comedy WomanГазета.Ru 13:23

Российский режиссер и продюсер Никита Михалков в эфире авторской программы "Бесогон" назвал участниц телешоу Comedy Woman овцами из-за шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве, погибшем в концлагере в результате пыток.

Общество IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.

Происшествия В звездном доме в Москве после пожара нашли тело второго ребенка В жилом доме N12 на Никитском бульваре в центре Москвы найдено тело второго погибшего от огня и дыма ребенка.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция защиты Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.

Экономика Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него.

Авто BMW выпустит спецверсию купе 8-Series Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.

Авто АвтоВАЗ выпустил бюджетные Lada Vesta дешевле 600 тысяч рублей Не слишком ли сильно раскатала губу lada Vesta Sport за 1 млн рублей Самой доступной модификацией седана вместо прежней Classic стала комплектация Standart, оцененная в 594 900 рублей с учетом действующих маркетинговых предложений.

Происшествия В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.

Общество Ozon отменил бесплатную доставку товаров Ранее при заказе товара на сайте можно было оформить доставку в сеть постаматов бесплатно, доставка курьером стоила 99 рублей.

Недвижимость Крым обогнал все регионы России по темпам роста строительства жилья Самые высокие темпы прироста по вводу индустриального жилья показал Крым, где в 2018 году было построено 348 тыс. кв. м, что на 60,7% больше, чем в 2017-м.

Космос Илон Маск впервые испытал двигатель для межпланетного корабля Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter испытания двигателя Raptor для нового космического корабля Starship.

Технологии Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.

Происшествия У торгового центра в штате Нью-Мексико произошел взрыв Взрыв произошел в понедельник около торгового центра Coors and Central в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Спорт Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.

Общество Вслед за лисами в московские дворы пришли зайцы В соцсетях публикуют ролики, на которых зайцы беззаботно прыгают близ жилых домов на окраине Москвы.

Гаджеты В Сети появились характеристики iPhone SE 2 Как пишут издания, посвященные тематике технологий, компактная «яблочная» новинка — iPhone SE 2 — получит в качестве аппаратной основы процессор Apple A11.

Космос Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.

Авто «Запорожцы» закончились. В январе продано ноль автомобилей ЗАЗ Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было продано ни одного нового автомобиля марки ЗАЗ.

Авто Стартап из Ижевска превратил Lada Vesta в премиальное авто Специально для вас стартаперы из Ижевска придумали ряд улучшений, способных существенно расширить стандартный функционал автомобиля.

Авто Volvo отзывает в России почти 2 000 автомобилей Согласно сообщению, опубликованному на сайте Росстандарта, шведская компания вынуждена отозвать почти 2 тыс. своих автомобилей из-за отклонений, выявленных в программном обеспечении модуля связи.

Происшествия СМИ узнали предварительную причину смерти Децла Специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской республики провели исследование, чтобы выяснить причину смерти 35-летнего рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.