Футбол

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемиюМатч ТВ 11:11

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович объявил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Специалист отметил, что у него была обнаружена лейкемия.
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Синиша Михайлович
Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют.
— Синиша Михайлович, югославский футболистНева Спорт 11:26

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