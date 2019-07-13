Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемияBookmaker-ratings.ru 11:12
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен. По словам Михайловича, когда он проходил стандартные тесты, они выявили отклонения. Дальнейшее обследование показало, что это лейкемия.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:03, Вашингтон
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
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Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
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Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
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Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
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Футбол
Арутюнянц: непонятно, почему решили начать матч с «Оренбургом» так поздно
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что не понимает причины, почему матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" поставили на такое позднее время.
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Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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В банном комплексе под Петербургом произошел пожар
В комплексе «Муринские бани» во Всеволжском районе Ленинградской области произошел пожар, сообщает управление МЧС по региону.
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