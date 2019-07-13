Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемиейRT на русском 12:12
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
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