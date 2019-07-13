Футбол

Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемиейRT на русском 12:12

У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
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«Это может случиться с кем угодно». Тренер «Болоньи» Михайлович подтвердил, что серьезно болен

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У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»

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Матч ТВ11:11

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Sportbox.RU11:11
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Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

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Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
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Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
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Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

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Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
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Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны

46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
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Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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30 июля в Steam выйдет RetroArch.
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Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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В результате водитель «Ниссана», мужчина 1967 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а его 44-летняя пассажирка погибла.
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Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера

Великобритания готова отпустить задержанный иранский танкер, если Иран даст гарантии, что не отправится в Сирию.
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

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Победителем «Старательского фарта» в Магадане стал Сергей Палкин

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
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В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
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В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
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Супруга хоккеиста Овечкина опубликовала фото из отпуска на яхте

Хоккеист Александр Овечкин вместе с супругой моделью Анастасией Шубской отдыхают перед новым игровым сезоном спортсмена.
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

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Впервые опубликован снимок квантовой запутанности

Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
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Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»

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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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