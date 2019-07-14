Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.

Футбол «Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наука Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Авто Тюнинг, который помешает продать авто Полная тонировка стекол ушла вместе с эпохой начала 2000-х годов, теперь за это полагается приличный штраф, вплоть до снятия номеров, поэтому эксперты не рекомендуют "наглухо" тонировать авто.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.

Политика В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.

Шоу-бизнес Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.

Политика Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика На Украине рассказали, когда начнутся массовые аресты окружения Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.

Происшествия В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Общество Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).

Космос Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.

Политика Тимошенко сообщила о признающих тарифы завышенными решениях судов Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE продемонстрировала решения двух судебных инстанций, согласно которым, по её словам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине за последние два с половиной года признаны «завышенными и незаконными».

Футбол Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.

Здоровье Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.

Общество Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.