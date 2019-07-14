Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемиейЧемпионат 11:19

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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Главный тренер «Болоньи» борется с лейкемией

Газета.Ru21:55

У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»

Советский спорт12:11

Джемаили о болезни Михайловича: «Тренер выиграет эту битву и для нас. Синиша нам как отец»

Sports.ru16:12

Михайлович продолжит тренировать «Болонью», несмотря на серьезную болезнь

Sport24.ru11:29

Джемаили — о болезни Михайловича: тренер выиграет эту битву и для нас

Чемпионат16:39

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Матч ТВ11:11

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Sportbox.RU11:11
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Обновлено вчера в 15:40
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Наука

Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли

Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
Обновлено 11 июля в 20:15
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Авто

Тюнинг, который помешает продать авто

Полная тонировка стекол ушла вместе с эпохой начала 2000-х годов, теперь за это полагается приличный штраф, вплоть до снятия номеров, поэтому эксперты не рекомендуют "наглухо" тонировать авто.
Обновлено в 14:56
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес

Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
Обновлено в 11:45
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

На Украине рассказали, когда начнутся массовые аресты окружения Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения Петра Порошенко, а также задержание самого экс-президента.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено в 22:06
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
Обновлено в 22:29
Происшествия

На болельщиков «Уфы» напали в Екатеринбурге после матча с «Уралом»

Обновлено в 13:41
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Политика

Покупку С-400 окрестили «точкой невозврата» для Турции

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата».
Обновлено в 20:48
Общество

Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Обновлено в 22:36
Кино

Apple снимет конкурента «Игры Престолов»

Обновлено вчера в 06:32
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Общество

Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.
Обновлено в 20:36
Политика

Тимошенко сообщила о признающих тарифы завышенными решениях судов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NEWSONE продемонстрировала решения двух судебных инстанций, согласно которым, по её словам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине за последние два с половиной года признаны «завышенными и незаконными».
Обновлено в 20:58
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Здоровье

Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами

Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено в 03:00
Общество

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
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