Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемиейЧемпионат вчера в 11:19

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главный тренер «Болоньи» борется с лейкемией

Газета.Ruвчера в 21:55

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Sportbox.RUвчера в 11:11

Джемаили о болезни Михайловича: «Тренер выиграет эту битву и для нас. Синиша нам как отец»

Sports.ruвчера в 16:12

Михайлович продолжит тренировать «Болонью», несмотря на серьезную болезнь

Sport24.ruвчера в 11:29

У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»

Советский спортвчера в 12:11

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Матч ТВвчера в 11:11

Джемаили — о болезни Михайловича: тренер выиграет эту битву и для нас

Чемпионатвчера в 16:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Здоровье

Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла

Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Бойня Афгана: США несут потери и Трамп делает странные заявления

На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье

В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию

Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Культура

В Железноводске впервые представят картины Станислава Говорухина

Обновлено в 01:58
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детей

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена

Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Ураган «Барри» обрушился на Луизиану

Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Космос

Над Землей открылся портал в преисподнюю - аномалия вскоре может поглотить всю планету

Обновлено вчера в 13:44
Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Иркутской области зафиксировали нарушения сроков выплат пострадавшим

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией

Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 01:51
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»

Постоянный эксперт sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное