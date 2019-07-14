Футбол
Михайлович сообщил, что болен лейкемиейЧемпионат вчера в 11:19
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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Здоровье
Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла
Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Бойня Афгана: США несут потери и Трамп делает странные заявления
На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье
В удаленных поселениях Тулунского района впервые провели вакцинацию
Врачи узкого профиля бригады военных медиков Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели прием во Владимировке и Турхуне Тулунского района Иркутской области, где также прошла вакцинация, сообщает в воскресение пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 02:03
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена
Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Ураган «Барри» обрушился на Луизиану
Ураган «Барри» обрушился на берег Луизианы (США). Об этом информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Обновлено вчера в 15:24
Космос
Над Землей открылся портал в преисподнюю - аномалия вскоре может поглотить всю планету
Обновлено вчера в 13:44
Политика
США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина
Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Иркутской области зафиксировали нарушения сроков выплат пострадавшим
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества
В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией
Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 01:51
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ не играет в оформленную игру, больше импровизирует»
Постоянный эксперт sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».
Обновлено вчера в 14:37