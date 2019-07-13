Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемиейЧемпионат 11:19

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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Джемаили — о болезни Михайловича: тренер выиграет эту битву и для нас

Чемпионат16:39

Джемаили о болезни Михайловича: «Тренер выиграет эту битву и для нас. Синиша нам как отец»

Sports.ru16:12

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Sportbox.RU11:11

У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»

Советский спорт12:11

Михайлович продолжит тренировать футбольный клуб «Болонья», несмотря на лейкемию

ТАСС11:54

Михайлович продолжит тренировать «Болонью», несмотря на серьезную болезнь

Sport24.ru11:29

Михайлович заявил, что у него обнаружили лейкемию

Матч ТВ11:11
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Бомба взорвалась на пути российских военных в Сирии

Бомба взорвалась на пути следования российской военной полиции в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Политика

Немецкое СМИ назвало покупку С-400 Турцией «точкой невозврата»

Немецкое издание Welt 13 июля сообщило, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать «точкой невозврата».
Обновлено в 18:57
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Здоровье

Российские геронтологи разработали программу профилактики падений и переломов

В будущем в медучреждениях, принимающих пожилых пациентов, предстоит ввести оценку индивидуального риска падения и учитывать его при лечении.
Обновлено в 15:58
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Гаджеты

Ryzen 3000 не дает сыграть в Destiny 2

Посетители Reddit выяснили, что такая проблема существует и у пользователей, основу системы которых составляют ядра серии Linux 5.0 и новее, а владельцы видеокарт Nvidia столкнулись с «экраном смерти» при установке нового процессора AMD.
Обновлено в 20:00
Футбол

Александр Беглов посетит домашний матч «Зенита» против «Тамбова»

Обновлено в 16:18
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы

Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Религия

В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии

Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Авто

УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»

Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено в 10:03
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Шахтерский город на Урале увековечит память президента США

С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
Путешествия

Федор Конюхов решил три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте

Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить три кругосветных путешествия на яхте-гиганте.
Обновлено в 16:50
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