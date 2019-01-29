Футбол
Михайлович сменил Индзаги на посту главного тренера «Болоньи»Спорт-Экспресс вчера в 14:57
Синиша Михайлович назначен главным тренером "Болоньи", сообщает официальный Твиттер клуба. Специалист сменил в этой должности Филиппо Индзаги. Примечательно, что такая же рокировка произошла летом 2015 года в "Милане".
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