Футбол

Михайлович сменил Индзаги на посту главного тренера «Болоньи»Спорт-Экспресс вчера в 14:57

Синиша Михайлович назначен главным тренером "Болоньи", сообщает официальный Твиттер клуба. Специалист сменил в этой должности Филиппо Индзаги. Примечательно, что такая же рокировка произошла летом 2015 года в "Милане".
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Михайлович назначен на пост главного тренера «Болоньи»

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Синиша Михайлович
Сербский футболист
Сербский футболист, игравший на позициях полузащитника и защитника. В 2006 году завершил карьеру игрока и стал помощником главного тренера миланского «Интера», позже начал самостоятельную тренерскую карьеру. Мастер штрафных ударов, в одном из матчей Серии A он забил три гола со штрафных.
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