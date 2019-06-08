Футбол

Михайлович продлил контракт с «Болоньей»Soccer.ru 09:13

Пресс-служба "Болоньи" сообщает, что главный тренер команды Синиша Михайлович продлил контракт с клубом, как это и ожидалось ранее.
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«Болонья» продлила контракт с Михайловичем

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«Болонья» продлила контракт с Михайловичем

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СМИ: Михайлович подпишет новый контракт с «Болоньей»

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СМИ: Михайлович подпишет новый контракт с «Болоньей»

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Михайлович: «„Болонья“ - амбициозный проект»

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Михайлович подпишет с «Болоньей» новый 3-летний контракт на 6 млн евро

Sports.ruвчера в 23:44
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Синиша Михайлович
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