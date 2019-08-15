с чего всё началось

В среду руководство «Динамо» после вылета из Лиги чемпионов уволило Александра Хацкевича, который возглавлял команду с лета 2017 года. Михайличенко уже руководил «Динамо» в 2002-2004 годах. С ним бело-синие дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.

Общество Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении нового перечня работ, на которых ограничивается труд женщин.

Происшествия В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.

Происшествия Стало известно об образовании командира А321 Командир пассажирского самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Жуковском, с отличием окончил летное училище.

Авто Hyundai Creta получил новый двигатель Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Космос Ученые расшифровали инопланетное послание 2007 года Ученым удалось разгадать инопланетное послание, датированное 2007 годом. На пути к адресату оно преодолело 46 миллиардов световых лет.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Granta В открытой базе Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился расширенный сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новые версии автомобиля Lada Granta – учебную и с ручным управлением, предназначенную для людей с ограниченными физическими возможностями.

Экономика Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.

Футбол Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло» Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло».

Общество В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Авто Toyota тестирует гибридный внедорожник RAV4 в Европе По мнению специалистов, гибридный RAV4 будет приводиться в движение 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, пару которому составляет электродвигатель, питающийся от литий-ионного аккумулятора.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Политика Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург Президент подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург в 2020 году.

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.

Общество Пять человек получили ранения из-за тайфуна «Кроса» в Японии Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27% "В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.

Кино Нил Бломкамп покинул пост режиссера нового «Робокопа» В своем Twitter режиссер Нил Бломкамп поделился печальной новостью — он больше не будет снимать нового «Робокопа».