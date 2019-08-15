Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»Бомбардир.ру 09:02
В среду руководство «Динамо» после вылета из Лиги чемпионов уволило Александра Хацкевича, который возглавлял команду с лета 2017 года. Михайличенко уже руководил «Динамо» в 2002-2004 годах. С ним бело-синие дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.
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