Футбол
Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»Вести.Ru 10:55
Самый именитый футбольный клуб Украины киевское "Динамо" объявил о назначении новым главным тренером Алексея Михайличенко, который до сегодняшнего дня занимал в нем пост спортивного директора. Накануне был уволен прежний наставник команды Александр Хацкевич.
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