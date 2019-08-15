с чего всё началось

Самый именитый футбольный клуб Украины киевское "Динамо" объявил о назначении новым главным тренером Алексея Михайличенко, который до сегодняшнего дня занимал в нем пост спортивного директора. Накануне был уволен прежний наставник команды Александр Хацкевич.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Общество Реки в Приморье продолжают выходить из берегов В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.

Армия и оружие В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Политика Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Армия и оружие КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей Руководство КНДР не намерено продолжать какие-либо переговоры с южнокорейской стороной, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Футбол «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.

Политика Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.

Политика Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия Скотленд-Ярд нашёл четвёртую жертву инцидента в Солсбери В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Футбол Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.

Происшествия Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.

Космос Зонд «Паркер» показал движение солнечного ветра Астрономы опубликовали видео движения в межпланетной среде солнечного ветра, составленное из кадров, полученных зондом «Паркер» в ходе первого сближения с Солнцем в ноябре прошлого года.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Политика Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией).

Политика Трамп призвал строить в США больше психбольниц Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.

Происшествия Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.