Футбол

Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»Metaratings 11:04

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Уже известно, что одним из ассистентов нового наставника станет Вадим Евтушенко. Остальные помощники пока не названы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
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