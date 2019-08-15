Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»Metaratings 11:04
Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Уже известно, что одним из ассистентов нового наставника станет Вадим Евтушенко. Остальные помощники пока не названы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Общество
Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Пассажир заснял полный полет севшего на кукурузное поле A321
Пассажирский А321 с отключенными двигателями совершил жесткую посадку в Подмосковье Самолет Аіrвиs 321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Кино
В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий
Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.
Обновлено в 10:10
Политика
Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в тюрьме в Мексике
По меньшей мере три человека погибли при пожаре в тюрьме Reclusorio Oriente в столице Мексики.
Обновлено в 14:31
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Футбол
В Англии случилась первая тренерская отставка сезона
В Англии случались первая тренерская отставка сезона.
Обновлено в 08:12
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 08:54
Футбол
Александр Ерохин: «Малкому не требуется время на адаптацию»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о предстоящем матче шестого тура РПЛ с «Ахматом» и новичке команды Малкоме.
Обновлено в 04:28
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Наука
Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных
Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено 13 августа в 11:12
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321
Обновлено в 01:59
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Greenpeace отреагировал на выброс радиационного йода в Норвегии
В Greeenpeace отреагировали на новость об обнаружении радиационного йода в норвежском воздухе.
Обновлено в 11:29
Политика
Либертарианская партия отказалась от предложенной мэрией площадки для митинга
Незарегистрированная Либертарианская партия России отказалась проводить митинг за честные выборы в Мосгордуму 25 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 14:33