Футбол

Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»Metaratings 11:04

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Уже известно, что одним из ассистентов нового наставника станет Вадим Евтушенко. Остальные помощники пока не названы.
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с чего всё началось
Киевское «Динамо» объявило
 на официальном сайте о назначении на пост главного тренера Алексея Михайличенко, в последнее время занимавшего должность спортивного директора клуба.
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