с чего всё началось

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Уже известно, что одним из ассистентов нового наставника станет Вадим Евтушенко. Остальные помощники пока не названы.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.

Авто В России предложили ужесточить правила техосмотра В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Происшествия Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме США.

Происшествия Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321 Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».

Происшествия Около Жуковского нашли нелегальную свалку после ЧП с Airbus Airbus «Уральских авиалиний» после взлёта из Жуковского столкнулся со стаей птиц и произвёл вынужденную посадку на кукурузное поле.

Авто УАЗ разрабатывает новую платформу для УАЗ «Патриот-2020» По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Технологии «Аэрофлот» поделится опытом цифровизации и развития технологий с коллегами по отрасли Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - намерен поделиться своим опытом цифровизации и развития технологий с коллегами по отрасли в рамках ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".

Происшествия К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.

Происшествия Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.

Армия и оружие В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий "Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Общество В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Шоу-бизнес Рэпер Тимати отмечает день рождения Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.

Армия и оружие В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2 В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой грозит 15 суток ареста Угроза нависла над Аллой Пугачевой. Страшно представить, но королева российской эстрады может получить 15 суток в изоляторе.