Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»Metaratings 11:04
Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Уже известно, что одним из ассистентов нового наставника станет Вадим Евтушенко. Остальные помощники пока не названы.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
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Происшествия
Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме США.
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Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»
Обновлено в 06:15
Происшествия
Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321
Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».
Обновлено в 13:26
Происшествия
Около Жуковского нашли нелегальную свалку после ЧП с Airbus
Airbus «Уральских авиалиний» после взлёта из Жуковского столкнулся со стаей птиц и произвёл вынужденную посадку на кукурузное поле.
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Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу для УАЗ «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
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Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Технологии
«Аэрофлот» поделится опытом цифровизации и развития технологий с коллегами по отрасли
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - намерен поделиться своим опытом цифровизации и развития технологий с коллегами по отрасли в рамках ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".
Обновлено в 10:33
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено в 10:34
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит 15 суток ареста
Угроза нависла над Аллой Пугачевой. Страшно представить, но королева российской эстрады может получить 15 суток в изоляторе.
Обновлено в 12:50
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
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