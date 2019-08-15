с чего всё началось

Официальный сайт киевского «Динамо» сообщил о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды. Уже известно, что одним из ассистентов нового наставника станет Вадим Евтушенко. Остальные помощники пока не названы.

Общество Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.

Наука Ученые синтезировали карбиновое кольцо из 18 атомов углерода С помощью системы из атомно-силового и сканирующего туннельного микроскопов группа химиков из Швейцарии и Великобритании синтезировала и описала циклическую молекулу одной из аллотропных модификаций углерода — карбина из 18 атомов углерода в конденсированной фазе.

Футбол «Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара «Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.

Авто McLaren покажет суперкар GT от подразделения MSO Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).

Наука Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Ранее ученые "Коперника" сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Космос Германия и Россия могут провести совместную миссию по изучению Венеры В Германском центре авиации и космонавтики (DLR) заявили, что исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко во время своей рабочей поездки в ФРГ обсуждал с немецкими специалистами их возможное участие в совместной миссии по изучению Венеры.

Общество Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский «В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Происшествия Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.

Технологии В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Общество Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод.

Происшествия Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.

Здоровье Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

Финансы Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США "Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.

Здоровье В Чувашии первая «девочка из пробирки» стала мамой В Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии 12 августа в 00:30 стала мамой первая "девочка из пробирки", рожденная с помощью ЭКО в республике.

Политика Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз 14 августа стало известно, что два калифорнийских округа, Сан-Франциско и Санта-Клара, подали в суд на администрацию американского президента Дональда Трампа с требованием отменить новые меры, направленные на ограничение иммиграции.

Армия и оружие КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Хоккей «Сибирь» обыграла чешский клуб «Пираты» в контрольном матче Хоккеисты новосибирской "Сибири" победили чешский клуб "Пираты" из Хомутова в предсезонном контрольном матче в рамках сбора команды в Чехии.

Политика Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США из-за того, что санкции наносят большой ущерб их экономике.