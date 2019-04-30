Михаила Бабича отозвали с поста посла России в БелоруссииKazanfirst.ru 12:03

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске. Его считали политическим назначенцем, так как время его работы в стране совпадает со временем более глубокой интеграции России в Белоруссии. Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники передает издание «Коммерсант».

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

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