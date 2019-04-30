Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в БелоруссииKazanfirst.ru 12:03
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске. Его считали политическим назначенцем, так как время его работы в стране совпадает со временем более глубокой интеграции России в Белоруссии. Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники передает издание «Коммерсант».
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Изначально считалось, что AX J1949.8 принадлежит именно к этому классу, однако ряд ярких вспышек, зафиксированных в 2017 году, указывали на иную природу объекта.
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"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
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