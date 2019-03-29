Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

с чего всё началось

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Экономика Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.

Политика Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.

Хоккей «Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Политика Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».

Единоборства Хирн: следующим соперником Усика станет Такам Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.

Происшествия В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.

Общество Роспотребнадзор за неделю обнаружил 159 партий небезопасной продукции Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что за неделю ведомство обнаружило 159 партий небезопасной продукции, которая находилась в продаже на территории России.

Общество В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.

Общество Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.

Общество Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду С 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых пластиковых стаканов, тарелок, трубочек и столовых приборов.

Армия и оружие Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю Минобороны РФ сообщает, что в течение недели разведывательную деятельность у границ Российской Федерации вели 22 иностранных летательных аппарата.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Политика Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море «Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Политика Трамп выбрал нового представителя Госдепа Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.

Авто Определен лучший автомобиль в бизнес-классе Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.