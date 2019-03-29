Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Читать в источнике
с чего всё началось

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
РБКвчера в 19:00

Подробнее о событии

РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова

Коммерсантъвчера в 20:49

ФСБ раскрыла план поимки Абызова. «Его прослушивали два года»

URA.Ruвчера в 22:31

СМИ: Абызова прослушивали в течение двух лет

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Прослушка экс-министра Михаила Абызова, по некоторым данным, началась за два года до ареста

Эхо Москвы03:00

Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом

Lenta.ruвчера в 20:02

РБК: ФСБ два года прослушивала телефонные разговоры экс-министра Абызова

Znak.comвчера в 19:50

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

РБКвчера в 19:00

Михаила Абызова «пасли» еще министром

Вести.UZ02:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Авто

Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana

Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Работа аэропорта Сиднея возобновлена

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Российские комплексы ПВО станут невидимыми для противника

Обновлено в 03:23
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Экономика

Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах

В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Хоккей

«Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:30
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 00:00
Политика

Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму

Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал заявление на брак, но передумал через четыре дня

Обновлено в 03:12
Здоровье

Волгоградские дерматологи объяснили, чем опасен грибок ногтей

Врач-дерматолог Ирина Борисова объяснила, чем же опасен онихомикоз.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток

Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Общество

Роспотребнадзор за неделю обнаружил 159 партий небезопасной продукции

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что за неделю ведомство обнаружило 159 партий небезопасной продукции, которая находилась в продаже на территории России.
Обновлено в 02:39
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Общество

Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию

Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду

С 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых пластиковых стаканов, тарелок, трубочек и столовых приборов.
Обновлено вчера в 04:39
Космос

Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю

Минобороны РФ сообщает, что в течение недели разведывательную деятельность у границ Российской Федерации вели 22 иностранных летательных аппарата.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Более 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

Обновлено вчера в 20:15
Политика

Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика

Трамп выбрал нового представителя Госдепа

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено вчера в 18:35
Авто

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено вчера в 13:30
Экономика

Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения

По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Обновлено вчера в 17:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное