Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
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Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.РБКвчера в 19:00
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