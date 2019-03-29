Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК 19:00

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

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ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

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