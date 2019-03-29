Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК 19:00

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
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Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
РБК19:00

Подробнее о событии

СМИ узнали о «прослушке» Михаила Абызова за два года до ареста

ТК Звезда21:45

РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова

Коммерсантъ20:49

РБК: Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Snob.ru19:42

РБК: ФСБ два года прослушивала телефонные разговоры экс-министра Абызова

Znak.com19:50

СМИ узнали о «прослушке» Абызова за два года до ареста

Полит.ру19:32

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

РБК19:00

Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом

Lenta.ru20:02
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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