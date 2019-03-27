Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК 19:00
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
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Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.РБК19:00
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Происшествия
Норвегии в случае ЧП придется положиться на помощь России, пишут СМИ
Норвегия в случае чрезвычайных ситуаций будет вынуждена полагаться на помощь спасателей из России, пишет местная газета Klassekampen.
Обновлено в 22:01
Общество
Модель из России госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 18:49
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
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Россияне превысили норму потребления сахара в 2018 году в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм.
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Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:39
Политика
ЦИК назвал условие для нового обсуждения передачи мандата Грудинину
ЦИК РФ вновь может рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, если только 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Обновлено в 11:56
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Теннис
Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand
Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
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Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети
Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без телевизора и горячей воды
Стали известны условия содержания экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в камере.
Обновлено в 23:10
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет
Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Егор Крид опроверг информацию о своем уходе из Black Star
Пока все ждали официального заявления лейбла, ранее опровергавшего все слухи об уходе из компании своего ведущего артиста, на связь с обеспокоенными поклонниками вышел сам Егор Крид.
Обновлено в 17:19
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:59
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено в 14:16
Хоккей
ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:00
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено в 23:12
Экономика
Счетная палата выявила риски невыполнения нацпроектов
Счетная палата заявила, что существуют риски невыполнения национальных проектов из-за проблем с освоением бюджетных средств.
Обновлено в 17:49