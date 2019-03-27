Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК 19:00

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
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Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
РБК19:00

Подробнее о событии

ФСБ раскрыла план поимки Абызова. «Его прослушивали два года»

URA.Ru22:31

СМИ: Абызова прослушивали в течение двух лет

Московский Комсомолец22:30

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

РБК19:00

РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова

Коммерсантъ20:49

Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом

Lenta.ru20:02

РБК: ФСБ два года прослушивала телефонные разговоры экс-министра Абызова

Znak.com19:50

ФСБ по меньшей мере два года прослушивала Михаила Абызова перед тем как арестовать

Эхо Москвы22:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Происшествия

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Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

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Энергетика

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети

Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
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Происшествия

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Стали известны условия содержания экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в камере.
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Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Технологии

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Происшествия

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США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

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Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

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Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
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Счетная палата выявила риски невыполнения нацпроектов

Счетная палата заявила, что существуют риски невыполнения национальных проектов из-за проблем с освоением бюджетных средств.
Обновлено в 17:49
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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