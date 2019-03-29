Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
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с чего всё началось
Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.РБКвчера в 19:00
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Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
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Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
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Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
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Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Общество
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
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Футбол
Кейн готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что в случае очередного проявления расизма во время матчей он уведёт свою команду с поля.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика
Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя
Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
Обновлено в 03:46
Общество
Александр Беглов: нагрузку на петербургских учителей снизят на 10%
Нагрузку на петербургских учителей снизят на 10%.
Обновлено в 04:20
Общество
В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Лиза Триандафилиди о разводе: «Поговорила с Алексеем. Все нормально»
Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди рассказала, что ей удалось поговорить с мужем Алексеем Чайчицем.
Обновлено в 03:00
Футбол
Боатенг и Хуммельс могут летом покинуть «Баварию»
Защитники «Баварии» Жером Боатенг и Матс Хуммельс могут покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия
На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся через четыре дня после свадьбы
Первый брак Кейджа с Патрисией Аркетт длился шесть лет, второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, с которой развелся через три месяца после свадьбы.
Обновлено в 02:59
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы
Хоккеист Александр Фролов поделился подробностями судебных тяжб со скончавшейся певицей Юлией Началовой, с которой он ранее состоял в гражданском браке, заявив, что иска против артистки он не подавал.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)
На видео с пометкой 18+ вспоминаются известные слова бывшего главного тренера Динамо Юрия Семина, который в 2006 году, выпуская на замену нападающего Дмитрия Булыкина, крикнул ему: Варежки сними.
Обновлено в 04:07
Общество
Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа
Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города
В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Конец сезона: На востоке Петербурга прорвало трубу с горячей водой
Ранее сообщалось, что ремонт трубы с горячей водой на Фонтанке у БДТ завершён досрочно.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Французский министр заявил об отказе Парижа выполнять требования США
Париж не собирается выполнять требования, которые ему может предъявить Вашингтон в рамках экстерриториального применения законов США.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Атомная подводная лодка произвела успешный пуск ракеты «Калибр»
«Совершенно секретно»: Атомная подводная лодка «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает газета «Известия».
Обновлено в 04:06
Транспорт
Украина может остаться без железных дорог к 2025 году
Украина рискует в скором времени полностью остаться без железнодорожного сообщения.
Обновлено в 04:13