Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
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с чего всё началось

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
РБКвчера в 19:00

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Прослушка экс-министра Михаила Абызова, по некоторым данным, началась за два года до ареста

Эхо Москвы03:00

ФСБ раскрыла план поимки Абызова. «Его прослушивали два года»

URA.Ruвчера в 22:31

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

РБКвчера в 19:00

РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова

Коммерсантъвчера в 20:49

Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом

Lenta.ruвчера в 20:02

РБК: ФСБ два года прослушивала телефонные разговоры экс-министра Абызова

Znak.comвчера в 19:50

СМИ: Абызова прослушивали в течение двух лет

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Михаила Абызова «пасли» еще министром

Вести.UZ02:59
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С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
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Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
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Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя

Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".
Обновлено в 03:46
Общество

Александр Беглов: нагрузку на петербургских учителей снизят на 10%

Нагрузку на петербургских учителей снизят на 10%.
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Общество

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В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
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Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

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Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди рассказала, что ей удалось поговорить с мужем Алексеем Чайчицем.
Обновлено в 03:00
Футбол

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Защитники «Баварии» Жером Боатенг и Матс Хуммельс могут покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
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В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив

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Армия и оружие

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.
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Первый брак Кейджа с Патрисией Аркетт длился шесть лет, второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, с которой развелся через три месяца после свадьбы.
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Спорт

Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей

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«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)

На видео с пометкой 18+ вспоминаются известные слова бывшего главного тренера Динамо Юрия Семина, который в 2006 году, выпуская на замену нападающего Дмитрия Булыкина, крикнул ему: Варежки сними.
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Общество

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Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
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Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

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Происшествия

Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
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«Флорида» победила «Оттаву» в матче НХЛ, Дадонов набрал три очка

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Происшествия

Конец сезона: На востоке Петербурга прорвало трубу с горячей водой

Ранее сообщалось, что ремонт трубы с горячей водой на Фонтанке у БДТ завершён досрочно.
Обновлено в 02:13
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Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Французский министр заявил об отказе Парижа выполнять требования США

Париж не собирается выполнять требования, которые ему может предъявить Вашингтон в рамках экстерриториального применения законов США.
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Армия и оружие

Атомная подводная лодка произвела успешный пуск ракеты «Калибр»

«Совершенно секретно»: Атомная подводная лодка «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает газета «Известия».
Обновлено в 04:06
Транспорт

Украина может остаться без железных дорог к 2025 году

Украина рискует в скором времени полностью остаться без железнодорожного сообщения.
Обновлено в 04:13
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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