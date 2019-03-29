Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

с чего всё началось

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Экономика С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.

Шоу-бизнес Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.

Происшествия Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Общество В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.

Футбол Кейн готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что в случае очередного проявления расизма во время матчей он уведёт свою команду с поля.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Происшествия Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.

Политика Власти Крыма готовы отдать ПЦУ в безвозмездное пользование здание в центре Симферополя Министр заверила, что власти Крыма не предпринимают "агрессивных" мер с привлечением правоохранительных органов для решения вопроса с занимаемым помещением, направляя представителям церкви "пакеты документов".

Футбол Боатенг и Хуммельс могут летом покинуть «Баварию» Защитники «Баварии» Жером Боатенг и Матс Хуммельс могут покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Армия и оружие Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.

Шоу-бизнес Николас Кейдж развелся через четыре дня после свадьбы Первый брак Кейджа с Патрисией Аркетт длился шесть лет, второй раз он женился на дочери Элвиса Пресли, с которой развелся через три месяца после свадьбы.

Шоу-бизнес Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы Хоккеист Александр Фролов поделился подробностями судебных тяжб со скончавшейся певицей Юлией Началовой, с которой он ранее состоял в гражданском браке, заявив, что иска против артистки он не подавал.

Футбол «Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео) На видео с пометкой 18+ вспоминаются известные слова бывшего главного тренера Динамо Юрия Семина, который в 2006 году, выпуская на замену нападающего Дмитрия Булыкина, крикнул ему: Варежки сними.

Общество Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.

Происшествия Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.

Политика Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.

Происшествия Конец сезона: На востоке Петербурга прорвало трубу с горячей водой Ранее сообщалось, что ремонт трубы с горячей водой на Фонтанке у БДТ завершён досрочно.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Французский министр заявил об отказе Парижа выполнять требования США Париж не собирается выполнять требования, которые ему может предъявить Вашингтон в рамках экстерриториального применения законов США.

Армия и оружие Атомная подводная лодка произвела успешный пуск ракеты «Калибр» «Совершенно секретно»: Атомная подводная лодка «Северодвинск», пришвартованная к пирсу, провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр», сообщает газета «Известия».