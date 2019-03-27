Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00

«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — подтвердил собеседник РБК, близкий к СКР. Переговоры были записаны спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело: эти события относятся к 2011-2012 году.
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Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
РБКвчера в 19:00

Подробнее о событии

ФСБ раскрыла план поимки Абызова. «Его прослушивали два года»

URA.Ruвчера в 22:31

СМИ: Абызова прослушивали в течение двух лет

Московский Комсомолецвчера в 22:30

РБК: ФСБ два года прослушивала телефонные разговоры экс-министра Абызова

Znak.comвчера в 19:50

РБК: ФСБ два года прослушивала Михаила Абызова

Коммерсантъвчера в 20:49

Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом

Lenta.ruвчера в 20:02

ФСБ по меньшей мере два года прослушивала Михаила Абызова перед тем как арестовать

Эхо Москвывчера в 22:15

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

РБКвчера в 19:00
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Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0

Обновлено 26 марта в 21:07
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

КХЛ разъяснила, почему судья не засчитал гол СКА в ворота ЦСКА

Незасчитанное взятие ворот на 34-й минуте стало одним из самых резонансных эпизодов первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье

В Хасавюрте после массового отравления проводят вакцинацию жителей

В дагестанском Хасавюрте после массового отравления начали массовую вакцинацию жителей.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

В РФ начались продажи обновленного Honda Pilot

Официальные дилеры японского автобренда сообщили о начале продаж флагманского кроссовера с тремя рядами сидений в рестайлинговой версии.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России

Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Красноярские медведи выбрали президента Украины

Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Экономика

Потребители усилили режим экономии

Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД

С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено вчера в 10:27
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье

Бешенство у животных выявлено в Белогорском и Бурейском районах

В Амурской области выявлены новые случаи заболевания бешенством диких животных. Вирус обнаружили у зверей в Белогорском и Бурейском районах.
Обновлено в 00:29
Транспорт

С 10 июня авиакомпания «Алроса» откроет рейсы из Иркутска в Сочи

Обновлено вчера в 22:10
Политика

ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину

ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Наука

Стало известно, почему некоторые люди слышат гифки

Почему люди способны "слышать" беззвучные анимированные изображения — пишет издание Journal of Cognitive Neuroscience.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем

В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Гендиректор «Реала» провёл встречу с агентом Пьянича

Генеральный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес вчера, двадцать восьмого марта, на базе "сливочных" в Мадриде провёл встречу с официальным представителем полузащитника национальной сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

США готовы продлить торговые переговоры с КНР

Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Жители чернской деревни смогут бесплатно проверить зубы

Местные жители смогут бесплатно и без предварительной записи проверить зубы.
Обновлено в 00:36
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика

Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

Обновлено в 00:23
Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 для нужд Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 19:02
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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