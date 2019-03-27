Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до арестаРБК вчера в 19:00
«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — подтвердил собеседник РБК, близкий к СКР. Переговоры были записаны спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело: эти события относятся к 2011-2012 году.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Два года прослушки ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.РБКвчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
ФСБ по меньшей мере два года прослушивала Михаила Абызова перед тем как арестовать
Эхо Москвывчера в 22:15
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0
Обновлено 26 марта в 21:07
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
КХЛ разъяснила, почему судья не засчитал гол СКА в ворота ЦСКА
Незасчитанное взятие ворот на 34-й минуте стало одним из самых резонансных эпизодов первого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА.
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
В Хасавюрте после массового отравления проводят вакцинацию жителей
В дагестанском Хасавюрте после массового отравления начали массовую вакцинацию жителей.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
В РФ начались продажи обновленного Honda Pilot
Официальные дилеры японского автобренда сообщили о начале продаж флагманского кроссовера с тремя рядами сидений в рестайлинговой версии.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России
Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Красноярские медведи выбрали президента Украины
Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Автошколы начнут согласовывать программы обучения с ГИБДД
С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей.
Обновлено вчера в 10:27
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
При столкновении поездов в Италии пострадали 50 человек
В результате столкновения двух пассажирских поездов в итальянской провинции Комо пострадали 50 человек.
Обновлено вчера в 20:57
Здоровье
Бешенство у животных выявлено в Белогорском и Бурейском районах
В Амурской области выявлены новые случаи заболевания бешенством диких животных. Вирус обнаружили у зверей в Белогорском и Бурейском районах.
Обновлено в 00:29
Транспорт
С 10 июня авиакомпания «Алроса» откроет рейсы из Иркутска в Сочи
Обновлено вчера в 22:10
Политика
ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину
ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Наука
Стало известно, почему некоторые люди слышат гифки
Почему люди способны "слышать" беззвучные анимированные изображения — пишет издание Journal of Cognitive Neuroscience.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем
В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Гендиректор «Реала» провёл встречу с агентом Пьянича
Генеральный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес вчера, двадцать восьмого марта, на базе "сливочных" в Мадриде провёл встречу с официальным представителем полузащитника национальной сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Жители чернской деревни смогут бесплатно проверить зубы
Местные жители смогут бесплатно и без предварительной записи проверить зубы.
Обновлено в 00:36
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 для нужд Тихоокеанского флота спустили на воду на Адмиралтейских верфях Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 19:02