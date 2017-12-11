Политика

Михаил Саакашвили вернулся на УкраинуКоммерсантъ 10:55

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии заявил, что по возвращении на Украину не планирует строить там политическую карьеру.
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Саакашвили вернулся на Украину

RT на русском10:51

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

РИА Новости10:47

Саакашвили вернулся на Украину

Эхо Москвы12:04

Саакашвили прилетел на Украину и намерен избраться в Верховную Раду

Новый День11:01

Саакашвили вернулся на Украину, как обещал

МИР 2410:57

Саакашвили вернулся на Украину

Национальная служба новостей11:10

Саакашвили рассказал, когда вернется на Украину

Народные новостивчера в 10:35
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Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Обновлено в 11:18
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Общество

WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой

Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
Обновлено в 04:30
Энергетика

Минфин ответил на слова «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Пресс-секретарь первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров объяснил слова главы Минфина о возможности компенсировать убытки «Транснефти» из-за ситуации с «грязной» нефтью за счет дивидендов.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Общество

В Сургуте заведующая детсадом уволилась из-за «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 05:45
Футбол

Летнее трансферное окно в РПЛ будет открыто с 11 июня по 2 сентября

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 будет открыто с 11 июня по 2 сентября, об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 11:25
Политика

Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным

Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
Обновлено в 11:53
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Эксперты назвали пятерку самых доступных авто с высоким клиренсом, наличие которого позволяет без проблем преодолевать бездорожье.
Обновлено в 12:13
Игры

Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Обновлено в 12:11
Общество

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
Обновлено в 10:54
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Политика

Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Хоккей

Нападающий сборной Чехии Кубалик подписал контракт с «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с нападающим Домиником Кубаликом, сообщает пресс-служба «ястребов».
Обновлено в 11:22
Общество

ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»

ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 10:30
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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