Политика

Михаил Саакашвили вернулся на УкраинуКоммерсантъ 10:55

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии заявил, что по возвращении на Украину не планирует строить там политическую карьеру.
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Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Газета.Ru14:12

Михаил Саакашвили прилетел в Киев после восстановления украинского гражданства

RT на русском12:58

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Эхо Москвы17:01

Ласкаво просимо: одиссея Саакашвили

МИР 2412:19

Саакашвили вернулся на Украину

Национальная служба новостей11:10

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

РИА Новости10:47

Саакашвили вернулся на Украину

ТАСС10:48
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Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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