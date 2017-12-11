Политика
Михаил Саакашвили вернулся на УкраинуКоммерсантъ 10:55
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии заявил, что по возвращении на Украину не планирует строить там политическую карьеру.
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Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский назначил нового главу госохраны
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.
Обновлено в 14:30
Финансы
Рост квартальной чистой прибыли банков США составил 8,7%
Совокупная чистая прибыль банков США в 1-м квартале 2019 года увеличилась на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Обновлено в 11:13
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Кристина Асмус готовит мужу неприятный сюрприз
Актриса хочет подстричься, не спросив мнения Гарика Харламова. 31-летняя актриса Кристина Асмус готовит мужу неприятный сюрприз.
Обновлено в 04:01
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Экономика
Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства
Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:43
Хоккей
Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»
Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Здоровье
В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»
Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Экономика
Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам
Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
Обновлено в 18:44
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд из-за высказываний по Brexit
Экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Борис Джонсон вызван в суд из-за своих высказываний в преддверии референдума по Brexit в 2016 году.
Обновлено в 08:10
Игры
Похоже, что Activision тизерит новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 09:50
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Путин подписал закон об ответственности командиров за психологическое состояние солдат
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предполагает возложение ответственности на командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.
Обновлено в 18:53
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00