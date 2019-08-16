Баскетбол
Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларовВести.Ru 10:20
Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов. Как сообщает ТАСС, в августе Цай выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В офисе «Правовой инициативы» в Назрани проходят обыски
Обыски в офисе организации в Назрани связаны с расследованием дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля и 3 августа.
Обновлено в 04:16
Космос
Готовится эксперимент «Кортес» по исследованию Солнца
Российские исследователи намерены осуществить эксперимент «Кортес» по изучению Солнца с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 06:06
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Общество
К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски
Обновлено в 12:00
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Футбол
«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»
Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено в 06:34
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Происшествия
Российский турист погиб на курорте в Турции
Обновлено в 07:32
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Сценарист американского сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин поделился своим отношением к проекту НТВ на ту же тему.
Обновлено в 06:18
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Экономика
Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13,6 миллионов рублей
Серовская территориальная избирательная комиссия опубликовала итоги проверки деклараций о доходах и имуществе кандидатов, участвующих в довыборах депутата Госдумы РФ.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Собчак показала балетное движение, вызвав ассоциации с Волочковой
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она изображает балетное движение батман, стоя на кнехте яхты, и подписала снимок: "Балерина из шкатулки".
Обновлено в 11:50
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06