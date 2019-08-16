Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларовВести.Ru 10:20

Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов. Как сообщает ТАСС, в августе Цай выкупил у Прохорова оставшуюся долю за 1,35 миллиарда долларов.
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Михаил Дмитриевич Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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