Михаил Прохоров поменял структуру владения группой ОНЭКСИМКоммерсантъ 06:03

Михаил Прохоров 1 февраля 2019 года напрямую стал владельцем 100% ООО «Группа ОНЭКСИМ», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц. До этого он контролировал компанию через Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Происшествия Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.

Авто «АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".

Происшествия У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз «По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.

Происшествия Источник назвал предварительную причину смерти Децла Предварительная причина смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

Транспорт На юге Москвы вблизи МКАД перекрыли движение в центр из-за подтопления Движение в центр перекрыто на Липецкой улице на юге Москвы вблизи МКАД днем в понедельник из-за скопления воды, водителям рекомендуют объезжать участок дороги по другим магистралям, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Общество Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета В результате астронавтам пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета.

Технологии Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.

Космос Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.

Авто Компания BMW представила новую спецсерию BMW 8-серии First Edition Немецкий автопроизводитель представил BMW M850i xDrive Coupe в новой версии First Edition, первое отличие от базовой модели — это эксклюзивный цвет кузова Frozen Barcelona Blue.

Происшествия В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки Появившиеся в социальных сетях видео, где полицейские сбросили со скамейки пожилого мужчину, стало поводом для начала проверки по факту превышения должностных полномочий сотрудниками башкирской транспортной полиции.

Авто Обновленный Lada Largus появится в 2020 году По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.

Авто Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.

Общество Капитан «Спартака» Глушаков отказался требовать у жены алименты Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.

Здоровье Онколог назвал лучший способ уберечься от рака Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.

Авто Aurus начнет прием заявок на автомобили проекта «Кортеж» с 15 февраля Российский производитель люксовых автомобилей Aurus проекта «Кортеж» начнет принимать предварительные заказы через своих дилеров с 15 февраля, сообщил Минпромторг РФ.

Происшествия В Москве студента колледжа ранили ножом Студент Московского политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова в понедельник получил порез ладони в результате конфликта с другим учащимся, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Сергей Михайлов.

Происшествия В комитет по здравоохранению Петербурга пришли следователи В здании комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в настоящий момент проходят обыски.

Интернет WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.

Экономика Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».

Политика Рогозин доложил Путину о работе над сверхтяжелой ракетой Облик сверхтяжелой ракеты-носителя уже почти выбран, график создания наземной инфраструктуры для нее подписан, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Общество КС признал неконституционными алименты с оплаты использования личной машины по работе Конституционный суд России признал не соответствующим основному закону страны положение, позволяющее удерживать алименты с тех компенсаций, которые гражданин получает от своего работодателя за использование своего личного транспорта.